تعرف على سعر وموعد طرح سيارة أودي q8

تستعد شركة أودي الألمانية للكشف عن سيارة "Q8 رسمياً في 5 يونيو القادم، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.
ومن المتوقع أن تطرح الشركة الألمانية هذه السيارة بمظهر جديد وأنيق شبيه بتصميم سيارات "Q8 Sport" مع بعض التعديلات على شبك الواجهة الأمامي والمصابيح الخلفية.
كما يتوقع أن تظهر هذه السيارة بعدة نماذج، أحدها مزود بمحركات ديزل بـ 6 أسطوانات، ونموذج آخر بمحركات بنزين من 8 أسطوانات، وثالث بمحرك هجين.
وسعر السيارة الرسمي، أعلنت أودي أن السيارة ستطرح بسعر يبدأ من 67 ألف دولار( أي ما يعادل مليون و 140 ألف جنيه مصري تقريباً).
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ظهرت النجمة العالمية، اميليا كلارك، بإطلالة جذابة وأنيقة خلال حفلة "the American Songbook" المقامة في مدينة نيويورك الأميركية. ولفتت الممثلة البريطانية البالغة من العمر 31 عامًا، الأنظار إليها، بفستان أسود من دون أكمام مع خط عنق منحني، ونسقت معه سترة قصيرة وبأكمام طويلة مزينة بخيوط باللون الكحلي وازرار سوداء. وأكملت نجمة "Game Of Thrones" إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ومن الناحية الجمالية، تألقت بشعرها القصير المنسدل، أما الماكياج فكان ناعمًا مع إضافة الماسكارا السوداء ولمسة من أحمر الشفاه اللامع وأحمر الخدود الوردي. واميليا كلارك نالت شهرة عالمية بعد أن لعبت أحد أدوار البطولة في المسلسل الأكثر شهرة "Thrones of Game- لعبة العروش" وأصبحت واحدة من أهم النجمات ومن أبرز الوجوه المعروفة. وكشفت في وقت سابق أنها ستحصل على وشم تنين لتخليد النهاية الحتمية للسلسلة الملحمية، التي استطاعت تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة
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