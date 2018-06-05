ألفرق بين الجيل الماضي والحالي من مرسيدس e63 s amg

تشهد السيارات في أعوامها الأخيرة تطور شديد في التصميم والتقنيات، والأداء، فكيف أبلت مرسيدس E63 S AMG الجديدة كليًا أمام الجيل السابق الذي إنتهى في 2014؟
وكانت مرسيدس E63 S AMG السابقة مزودة بمحرك V8 ثنائي التيربو سعة 5.5 لتر بقوة 585 حصان و 720 نيوتن-متر من عزم الدوران. بينما يمتلك الجيل محرك V8 ثنائي التيربو سعة 4.0 لتر بقوة 612 حصان و 850 نيوتن-متر من عزم الدوران.
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ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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