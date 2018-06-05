ألفرق بين الجيل الماضي والحالي من مرسيدس e63 s amg

تشهد السيارات في أعوامها الأخيرة تطور شديد في التصميم والتقنيات، والأداء، فكيف أبلت مرسيدس E63 S AMG الجديدة كليًا أمام الجيل السابق الذي إنتهى في 2014؟

وكانت مرسيدس E63 S AMG السابقة مزودة بمحرك V8 ثنائي التيربو سعة 5.5 لتر بقوة 585 حصان و 720 نيوتن-متر من عزم الدوران. بينما يمتلك الجيل محرك V8 ثنائي التيربو سعة 4.0 لتر بقوة 612 حصان و 850 نيوتن-متر من عزم الدوران.