«نيسان» تكشف عن مستقبل التنقّل الذكي مع «imx kuro»

كشفت شركة «نيسان»، للمرة الأولى في أوروبا، عن نموذج اختباري لطرازها «IMx KURO» من فئة كروس أوفر، وذلك على هامش مشاركة الصانعة اليابانية في معرض «جنيف الدولي للسيارات».

وسلّطت، عبر نموذجها الاختباري، الضوء على مستقبل التنقل الذكي الصديق للبيئة من «نيسان»، وذلك مع تصميم نموذجي مبتكر على صعيد فئة «الكروس أوفر». وتشتمل التقنيات الحديثة في «IMx KURO»، على جيل محسّن من تقنية التحكم عن طريق الدماغ، الرائدة من «نيسان»، التي تستند إلى تقنية «B2V» في ترجمة إشارات دماغ السائق ونقلها إلى السيارة لمساعدة أنظمة القيادة الذاتية في فهم وتعلّم نمط السائق من خلال أسلوب قيادته اليدوية