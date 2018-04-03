«نيسان» تكشف عن مستقبل التنقّل الذكي مع «imx kuro»

كشفت شركة «نيسان»، للمرة الأولى في أوروبا، عن نموذج اختباري لطرازها «IMx KURO» من فئة كروس أوفر، وذلك على هامش مشاركة الصانعة اليابانية في معرض «جنيف الدولي للسيارات».
وسلّطت، عبر نموذجها الاختباري، الضوء على مستقبل التنقل الذكي الصديق للبيئة من «نيسان»، وذلك مع تصميم نموذجي مبتكر على صعيد فئة «الكروس أوفر». وتشتمل التقنيات الحديثة في «IMx KURO»، على جيل محسّن من تقنية التحكم عن طريق الدماغ، الرائدة من «نيسان»، التي تستند إلى تقنية «B2V» في ترجمة إشارات دماغ السائق ونقلها إلى السيارة لمساعدة أنظمة القيادة الذاتية في فهم وتعلّم نمط السائق من خلال أسلوب قيادته اليدوية
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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