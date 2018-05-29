مواصفات بيجو 108 الصغيرة بعد تجديدها كليًا

أجرت شركة بيجو تجديدات على سيارتها الصغيرة 108، والتي تأتي بتقنيات ومحركات وأنظمة مساعدة جديدة.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها الجديدة المغلقة والكابريو تتيح استخدام أنظمة ميرور لينك وأندرويد أوتو وأبل كار بلاي لتوصيل الأجهزة الجوالة.

وتتمتع السيارة أيضا بنظام التعرف على الصوت.

وتعتمد سيارة بيجو الصغيرة على حزمة من الأنظمة المساعدة مثل نظام التعرف على الإشارات المروية، كما تعرض الشاشة اللمسية حدود السرعة.

وتعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 0ر1 لتر وبقوة 72 حصان، يتم نقلها إلى عجلات الدفع عبر ناقل حركة يدوي خماسي السرعات، وهو ما بفضله تستهلك السيارة 8ر3 لتر/100 كلم (86 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون).

وتقدم السيارة العديد من خيارات التخصيص؛ حيث يتوفر اللونان الأزرق والأخضر لجسم السيارة، ويظهر السقف القماشي بالموديل الكابريو بتصميم جديد، في حين يمكن أن يكتسي سقف الموديل الكوبيه باللون الأسود بصرف النظر عن لون جسم السيارة. كما تظهر تجهيزات المقصورة الداخلية الجديدة بالعديد من الألوان.

ومن المقرر أن تطلق بيجو الموديل الجديد من سيارتها 108 الصغيرة مع بداية فصل الصيف، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.