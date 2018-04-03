تعرف على مواصفات هوندا انسايت موديل 2019

أطلقت "هوندا" موديل "انسايت 2019" بمعرض نيويورك للسيارات، وتستخدم السيارة الجيل الثالث من نظام الدفع الهجين بمحرك بنزين 1.5 لتر مع محرك كهربائي وبطارية ليثيوم أيون.
كما تبلغ قوة السيارة 151 حصان مع ادعاء هوندا أن السيارة تعتبر الافضل في فئتها في توزيع الوزن مقابل القوة مع معدل استهلاك وقود 55 ميل لكل جالون في المدن.
وتشمل وضعيات القيادة 3 وضعيات منها وضعية سبورت بجانب وضعية نورمال وايكون وستأتي كل الموديلات بعجلة قيادة خاصة مع 3 مستويات مختلفة من توليد الطاقة عبر المكابح بالاعتماد على وضعيات القيادة على طرق مختلفة .
وتتشارك السيارة قاعدة البناء مع الجيل العاشر من موديل سيفيك ولكن مع تحديثات في الجانب الهندسي لتوفير ركوب أفضل ومستويات عزل أفضل واهتزازات أقل.
وستعتمد السيارة على قاعدة عجلات اطول تبلغ 106.3 بوصة مع توفير أفضل مساحة خلفية للأقدام وسعة تخزين خلفية كبيرة، وتوجد خامات داخلية مرنة في المقصورة مع لوحة عدادات خاصة مع تطريز خاص ومقاعد مميزة.
وتأتي السيارة بشاشة 7 بوصة وأخرى للنظام الترفيهي 8 بوصة مع مشغل ابل كار بلاي واندرويد أوتو.
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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