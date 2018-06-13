فولكس فاغن تتعاون مع آبل لإنتاج سيارات ذاتية القيادة

اعلنت فولكس فاغن الألمانية عن نيتها التعاون مع شركة آبل لإنتاج سيارات ذاتية القيادة.

ووفقا للشركة الألمانية فإن هذه السيارات ستستخدم لنقل موظفي آبل.

ولتطويرها ستقوم فولكس فاغن بإجراء تعديلات على سيارات الميني فان "Transporter T6" وتجهيزها بالكاميرات والحساسات اللازمة لمنظومة القيادة الذاتية، بالإضافة إلى بعض التغيرات التي ستطرأ على الهيكل من الخارج.