كشفت مرسيدس بالفعل عن عدد من السيارات التي تحمل تقنيات EQ الكهربائية، ولكنها ستكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل من قسم EQ قريباً.
ستكون كروس أوفر EQ C أول سيارة إنتاجية من مرسيدس EQ والتي ستحمل فقط محركات كهربائية، ويتوقع أن تحمل محرك ينتج 400 حصان للمحور الخلفي، ومحرك ينتج 200 حصان للمحور الأمامي، كما يمكن للسيارة حمل بطاريات تزن حتى 400 كجم.
يأتي التصريح من رئيس دايملر للبحث والتطوير Ola Källenius الذي زار معرض ديترويت، حيث يقول “سوف نكشف عن EQ C في خريف هذا العام، وسنطرحها في الأسواق العام المقبل”.
يتوقع بناءً على تصريحات Källenius أن تكشف مرسيدس عن EQ C في أكتوبر المقبل في معرض باريس.
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حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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