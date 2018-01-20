كشفت مرسيدس بالفعل عن عدد من السيارات التي تحمل تقنيات EQ الكهربائية، ولكنها ستكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل من قسم EQ قريباً.

ستكون كروس أوفر EQ C أول سيارة إنتاجية من مرسيدس EQ والتي ستحمل فقط محركات كهربائية، ويتوقع أن تحمل محرك ينتج 400 حصان للمحور الخلفي، ومحرك ينتج 200 حصان للمحور الأمامي، كما يمكن للسيارة حمل بطاريات تزن حتى 400 كجم.

يأتي التصريح من رئيس دايملر للبحث والتطوير Ola Källenius الذي زار معرض ديترويت، حيث يقول “سوف نكشف عن EQ C في خريف هذا العام، وسنطرحها في الأسواق العام المقبل”.

يتوقع بناءً على تصريحات Källenius أن تكشف مرسيدس عن EQ C في أكتوبر المقبل في معرض باريس.