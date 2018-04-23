احتلفت شفروليه كمارو بذكرى منافستها فورد موستانج الـ 54، ولكن على طريقتها الخاصة. حيث نشرت شفروليه الشرق الأوسط فيديو قصير وطريف.

وتأتي هذه الخطوة كإحترام من شفرولية لفورد، وفي نفس الوقت تذكيرها بمنافستها الشرسة كمارو.