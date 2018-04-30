أستون مارتن تحتفل بمرور 70 عاماً على إطلاق db

إحتفلت أستون مارتن بمرور 70 عاماً على إطلاق فئة السيارات الأبزر في تاريخها DB، وكانت البداية مع DB1 في فترة الأربعينات الميلادية ويرمز الحرفين إلى David Brown وهو الشخص الذي إشترى الشركة في العام 1947.
منذ ذلك الحين شهدت DB ما يعادل 11 سيارة مختلفة، وكانت DB1 بمحرك 2.0 لتر بسيط، بينما شهدت DB4 أول فئة GT عالية الأداء، وبدأت الشهرة الفعلية للسيارة مع DB5 التي ظهرت في فيلم جيمس بوند Goldfinger في 1963 وإكتسبت شهرة عالمية، وشهد العام 1967 أول نسخة من الفئة الرياضية DBS بمحرك V8.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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