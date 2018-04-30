أستون مارتن تحتفل بمرور 70 عاماً على إطلاق db

إحتفلت أستون مارتن بمرور 70 عاماً على إطلاق فئة السيارات الأبزر في تاريخها DB، وكانت البداية مع DB1 في فترة الأربعينات الميلادية ويرمز الحرفين إلى David Brown وهو الشخص الذي إشترى الشركة في العام 1947.

منذ ذلك الحين شهدت DB ما يعادل 11 سيارة مختلفة، وكانت DB1 بمحرك 2.0 لتر بسيط، بينما شهدت DB4 أول فئة GT عالية الأداء، وبدأت الشهرة الفعلية للسيارة مع DB5 التي ظهرت في فيلم جيمس بوند Goldfinger في 1963 وإكتسبت شهرة عالمية، وشهد العام 1967 أول نسخة من الفئة الرياضية DBS بمحرك V8.