نصائح هامة لمواجهة ارتفاع الحرارة للسائقين

مع قدوم فصل الصيف تظهر مشكلة ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارات،عندما تتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، لذا يلزم على سائقي السيارات اتباع النصائح والارشادات التالية لتفادي الموجة الحارة:-
- التأكد من سلامة المحرك والكشف عن المياه بالسيارة.
- في حالة السخونه تجنب الصعود للكباري واستخدام المسطحات الارضية.
- ركن السيارة في أماكن بعيدة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة.
- في حالة تعرض السيارة للسخونة المفرطة بسبب أشعة الشمس المباشرة، فيتعين على السائق أولاً فتح النوافذ والأبواب، حتى يتم تصريف أكبر قدر ممكن من السخونة إلى الخارج قبل ركوبها.
- شرب سوائل باردة لمواجهة مشكلة التعرق.
الكشف بصورة دورية على الإطارات لأن درجة الحرارة العالية تزيد إحتمالية انفجار الإطارات .
- العمل على برودة المحرك وحمايته من مخاطر تعرضه لسخونة زائدة عن طريق تزويد مياه الردياتير باستمرار.
- الكشف على البطارية إذ تؤدي الحرارة المرتفعة إلى سرعة تبخر سوائلها.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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