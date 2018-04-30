نصائح هامة لمواجهة ارتفاع الحرارة للسائقين

مع قدوم فصل الصيف تظهر مشكلة ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارات،عندما تتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، لذا يلزم على سائقي السيارات اتباع النصائح والارشادات التالية لتفادي الموجة الحارة:-

- التأكد من سلامة المحرك والكشف عن المياه بالسيارة.

- في حالة السخونه تجنب الصعود للكباري واستخدام المسطحات الارضية.

- ركن السيارة في أماكن بعيدة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة.

- في حالة تعرض السيارة للسخونة المفرطة بسبب أشعة الشمس المباشرة، فيتعين على السائق أولاً فتح النوافذ والأبواب، حتى يتم تصريف أكبر قدر ممكن من السخونة إلى الخارج قبل ركوبها.

- شرب سوائل باردة لمواجهة مشكلة التعرق.

الكشف بصورة دورية على الإطارات لأن درجة الحرارة العالية تزيد إحتمالية انفجار الإطارات .

- العمل على برودة المحرك وحمايته من مخاطر تعرضه لسخونة زائدة عن طريق تزويد مياه الردياتير باستمرار.

- الكشف على البطارية إذ تؤدي الحرارة المرتفعة إلى سرعة تبخر سوائلها.