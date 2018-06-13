بيجو تكشف عن أسعار وموعد إطلاق 508 الجديدة

أعلنت شركة بيجو عن إطلاق الجيل الجديد من سيارتها 508 الفاخرة خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها الجديدة تأتي بخطوط رياضية مستوحاة من موديلات الكوبيه، وتهدف إلى سحب البساط من تحت أقدام الموديلات الأخرى مثل فولكس فاجن Passat وأوبل Insignia.

وأكدت بيجو أنها قامت بتعديل أبعاد السيارة الجديدة؛ حيث يبلغ طول السيارة 508 الجديدة 75ر4 متر، كما أنها تمتاز بمقصورة رحبة تسع 5 ركاب، وتوفر سعة حمولة تتراوح من 487 إلى 1537 لترا.

وعلى صعيد منظومة الدفع توفر الشركة الفرنسية لسيارتها 508 الفاخرة الجديدة في البداية باقة تضم اثنين من محركات البنزين وثلاثة محركات ديزل، وتأتي محركات البنزين بسعة 6ر1 لتر وتولد قوة 132 كيلووات/180 حصان أو 165 كيلووات/225 حصان.

وتتمتع محركات الديزل بسعة 5ر1 و 0ر2 لتر وتولد قوة 110 كيلووات/150 حصان أو 118 كيلووات/160 حصان أو 132 كيلووات/180 حصان.

وبفضل هذه القوة الحصانية تنطلق سيارة بيجو 508 الجديدة بسرعة قصوى تتراوح من 208 إلى 250 كلم/س، وتنص نشرة المواصفات الفنية على أن معدل استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 7ر3 لتر ديزل أو 7ر5 لتر بنزين لكل 100 لكم.

وأعلنت شركة بيجو عن طرح موديل أكثر توفيرا في استهلاك الوقود خلال العام المقبل، مع إطلاق أول سيارة بيجو تعمل بتقنية الدفع الهجين Plug in ودفع المحور الخلفي كهربائيا.

وتروج شركة بيجو لسيارتها 508 الجديدة من خلال تجهيزها بالعديد من الأنظمة التقنية المتطورة؛ حيث تعتبر سيارة الصالون الفاخرة أول موديل من بيجو مزود بنظام الرؤية الليلية، بالإضافة إلى نظام التحكم الأوتوماتيكي في مسافة الأمان ومكابح الطوارئ الإلكترونية مع وظيفة التعرف على المشاة حتى سرعة 140 كلم/س، وكشافات LED ونظام التعليق المتوائم.

وأعلنت شركة بيجو أن سعر سيارتها 508 الفاخرة يبدأ من 31 ألف و250 يورو، أي ما يعادل نحو (ستمائة ألف و50 ألف جنيه).