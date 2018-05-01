حرصت شركة سكودا على توسيع عائلتها الرياضية SUV بإطلاق السيارة الصغيرة Kamiq، خلال معرض بكين الدولي للسيارات المتد لنهاية هذا الشهر.
وأوضحت الشركة التشيكية أن سيارتها Kamiq الجديدة تعد ثالث الموديلات ضمن عائلة SUV إلى جانب Kodiaq و Karoq، مشيرة إلى أنها تنتهج نفس الفلسفة التصميمية لشقيقتيها، مثل شبكة المبرد المميزة بدعاماتها المزدوجة في الوضع الرأسي، وخط التورنادو حاد التصميم، والذي يعزز من المظهر الديناميكي للسيارة البالغ طولها 39ر4 متر.
وفي مقصورة السيارة تلفت شاشة نظام الملتيميديا إليها الأنظار، كما تعتمد السيارة على برنامج للتعرف على اللغة، وتقدم أنظمة دمج الهواتف الذكية أبل كار بلاي وميرور لينك، كما تعرض الشاشة الملونة قياس 8 بوصة معلومات عن حركة المرور في الوقت الفعلي أو معلومات عن الطقس.
فيما تعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين سعة 5ر1 لتر وبقوة 81 كيلووات/110 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 150 نيوتن متر. وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي.
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تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
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