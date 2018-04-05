تستعد "بي إم دبليو"، الشهر المقبل، لإطلاق الطراز الجديد من سياراتها لـ«الفئة الخامسة»، بسعر يبدأ من 45 ألفاً و200 يورو (182 ألفاً و499 درهماً) للطراز الأساسي «دي 520». وتتوافر سيارة «الفئة الخامسة» الجديدة، مع خيارين من المحركات العاملة بوقود البنزين، ومثلها من محركات الديزل، تغطي نطاق قوة يمتد بين 190 إلى 340 حصاناً، والكفيلة ببلوغ سرعة قصوى تراوح بين 232 و250 كيلومتراً في الساعة، مع معدلات استهلاك وقود اقتصادية تبدأ من 3.8 لترات لكل 100 كيلومتر من المسافة المقطوعة.
وأوضحت الشركة أن سيارة «الفئة الخامسة» الجديدة، تتمتع بطابع أكثر رياضية، وديناميكية أعلى على صعيد القيادة، بعد أن تم خفض الوزن الإجمالي لسيارة الصالون بمقدار 100 كلغ، بجانب تزويدها بنظام تعليق جديد، ومحركات أكثر تطوراً، مع طول إجمالي للسيارة «السيدان» خماسية المقاعد يبلغ 4.94 أمتار، وسعة تخزينية لصندوق الأمتعة تصل إلى 530 لتراً.
كما تزامنت التعديلات على صعيد البنية الهيكلية ونطاق المحركات، بتعديلات على حيز المقصورة الداخلية، ما يعزز حضور الصانع الألماني ضمن فئة المركبات «السيدان» المتوسطة الحجم الفارهة.
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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