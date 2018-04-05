تستعد "بي إم دبليو"، الشهر المقبل، لإطلاق الطراز الجديد من سياراتها لـ«الفئة الخامسة»، بسعر يبدأ من 45 ألفاً و200 يورو (182 ألفاً و499 درهماً) للطراز الأساسي «دي 520». وتتوافر سيارة «الفئة الخامسة» الجديدة، مع خيارين من المحركات العاملة بوقود البنزين، ومثلها من محركات الديزل، تغطي نطاق قوة يمتد بين 190 إلى 340 حصاناً، والكفيلة ببلوغ سرعة قصوى تراوح بين 232 و250 كيلومتراً في الساعة، مع معدلات استهلاك وقود اقتصادية تبدأ من 3.8 لترات لكل 100 كيلومتر من المسافة المقطوعة.

وأوضحت الشركة أن سيارة «الفئة الخامسة» الجديدة، تتمتع بطابع أكثر رياضية، وديناميكية أعلى على صعيد القيادة، بعد أن تم خفض الوزن الإجمالي لسيارة الصالون بمقدار 100 كلغ، بجانب تزويدها بنظام تعليق جديد، ومحركات أكثر تطوراً، مع طول إجمالي للسيارة «السيدان» خماسية المقاعد يبلغ 4.94 أمتار، وسعة تخزينية لصندوق الأمتعة تصل إلى 530 لتراً.

كما تزامنت التعديلات على صعيد البنية الهيكلية ونطاق المحركات، بتعديلات على حيز المقصورة الداخلية، ما يعزز حضور الصانع الألماني ضمن فئة المركبات «السيدان» المتوسطة الحجم الفارهة.