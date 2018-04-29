مرسيدس تطلق الموديل الجديد من amg c 43 cabrio

كشفت شركة مرسيدس النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها AMG C 43 Cabrio، والتي حصلت على تحديثات تصميمية وتقنية.
وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الجديد من سيارتها المكشوفة يتميز من خلال شبكة AMG-Panamericana ذات الشرائح المزدوجة، وفتحات التهوية الكبيرة في المئزر الأمامي، وبعض التفاصيل التصميمية باللون الفضي، وكسوة العتبات الجديدة مع جنوط AMG الخفيفة.
ومن خيارات التجهيز المتاحة باقة الكربون، والتي تشتمل على مبيت المرايا الخارجية والشفة على غطاء صندوق الأمتعة بمظهر ألياف الكربون الشفاف باللون الأسود.
وفي باقة Night يظهر مبيت المرايا الخارجية وأُطر النوافذ باللون الأسود.
وتعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك V6 سعة 0ر3 لتر وبقوة 390 حصان/520 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.
وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر4 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/س.
وبجانب تجهيزات الجلد الفاخر وألياف الكربون والألومنيوم تم إضفاء المزيد من الفخامة على المقصورة الداخلية من خلال مفاهيم عرض واستعمال ابتكارية. ولتوفير المزيد من الراحة تقدم السيارة برنامج الاستجمام الخاص؛ حيث يتم ضبط مكيف الهواء، والتدفئة، والمقاعد وكذلك الإضاءة، والموسيقى وفقا للحالة المزاجية.
ولم تكشف مرسيدس بعد عن سعر سيارتها AMG C 43 Cabrio الجديدة.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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