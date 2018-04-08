تمثل مركبات "الكروس أوفر" حلاً مثالياً لشريحة واسعة من المتعاملين حول العالم، الباحثين عن امتلاك سيارات رياضية متعددة الاستخدامات، بأبعاد مضغوطة، وبأسعار تنافسية تتناسب مع قدراتهم المادية، الأمر الذي شجع أكبر مصنّعي السيارات عالمياً، ومنذ مطلع الألفية الجديدة على ابتكار طرز جديدة من هذه الفئة، حتى باتت تشكل حالياً الفئة الأكثر نمواً في قطاع السيارات، بنسبة مبيعات بلغت 33% من حجم مبيعات السيارات عالمياً.
ورغم اختلاف قائمة الأسعار، إلا أن القاسم المشترك لهذه الفئة من السيارات، هو امتلاكها قائمة سعرية تنافسية للغاية، دفعت شريحة واسعة من الملاك إلى التخلي عن امتلاك مركبات من فئات السيدان الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتحول إلى اقتناء مركبات جديدة ضمن فئة «الكروس أوفر المدمجة»، خصوصاً في ظل التوسع الكبير الذي شهدته صناعة هذه السيارات، سواء على صعيد الطرز المختلفة منها، أو على صعيد تقديم فئات متعددة من حيث التجهيزات للطراز ذاته، وصولاً إلى خيارات إضافية على صعيدي أنماط الدفع والمحركات ونطاق القوة. ورصدت «العرب اليوم» الطرز الـ10 الأرخص ثمناً لعام 2018 ضمن فئة مركبات «الكروس أوفر المدمجة» التي شهدتها أسواق الإمارات، وراوحت أسعارها المبدئية بين 51.5 ألفاً و86 ألف درهم، وذلك وفقاً للسعر الأقل، وصولاً إلى الأعلى سعراً.
GMT 21:11 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان«جاغوار» ترفع مستوى التحدّي في السيارات الكهربائية مع طراز «I-Pace»
GMT 21:05 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان«نيسان 370Z نيسمو» تدشّن ظهورها الأول في أسواق الإمارات
GMT 21:01 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان"جيلي" تستهدف الأسواق الأوروبية مع "لينك أند كو 02"
GMT 20:46 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان"نيسان" تكشف عن مستقبل الدفع الرباعي المدمج مع طراز "إكسموشن"
GMT 21:12 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانهيونداي تحبس أنفاس نيويورك بسيارة كهربائية جديدة
ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
أرسل تعليقك