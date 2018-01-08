شيفروليه بولت الكهربائية وتويوتا اينوفا يقدمان في السعودية بمزايا مذهلة

طرحت سيارة شيفروليه بولت الكهربائية في السوق السعودي، فهي تحمل محرك كهربائي يولد قوة تبلغ 204 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر.
والسيارة يمكنها قطع مسافة تبلغ 500 كم قبل الحاجة للشحن من جديد ويمكن شحنها نصف ساعة فقط لتسير بهم مسافة 150 كم، ويعتبر هذا تطور كبير يساعد على الترويج والانتشار بصورة أكبر للسيارات الكهربائية.
أما تويوتا اينوفا فتتمتع السيارة بأنها ميني فان مناسبة للأسر وتحمل محرك 2.7 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 164 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ونظام دفع خلفي.
وتطرح السيارة في السعودية بسعر يبدأ من 87,600 ريال سعودي بينما يبلغ سعرها الاجمالي في التقسيط 127,383 ريال بينما النسخة XL فتقدم بسعر يبلغ 94.900 ريال.
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جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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