شيفروليه بولت الكهربائية وتويوتا اينوفا يقدمان في السعودية بمزايا مذهلة

طرحت سيارة شيفروليه بولت الكهربائية في السوق السعودي، فهي تحمل محرك كهربائي يولد قوة تبلغ 204 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر.

والسيارة يمكنها قطع مسافة تبلغ 500 كم قبل الحاجة للشحن من جديد ويمكن شحنها نصف ساعة فقط لتسير بهم مسافة 150 كم، ويعتبر هذا تطور كبير يساعد على الترويج والانتشار بصورة أكبر للسيارات الكهربائية.

أما تويوتا اينوفا فتتمتع السيارة بأنها ميني فان مناسبة للأسر وتحمل محرك 2.7 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 164 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ونظام دفع خلفي.

وتطرح السيارة في السعودية بسعر يبدأ من 87,600 ريال سعودي بينما يبلغ سعرها الاجمالي في التقسيط 127,383 ريال بينما النسخة XL فتقدم بسعر يبلغ 94.900 ريال.