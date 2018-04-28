ذكر تقرير أن ميتسوبيشي تفكر بإعادة إحياء لانسر ولكن هذه المرة كسيارة كروس أوفر، وذكرت أنه من الممكن أن يتم إنتاجها على نفس قاعدة عجلات e-Evolution الإختبارية.
السيد Trevor Mann رئيس الشركة عند سؤاله حول الخبر أجاب بأن إعادة لانسر لسيارات الكروس أوفر هو القرار الأنسب، وذكر أن سيارات الكروس أوفر لا تزال تقدم مبيعات قوية عالمياً خاصة في الصين بالرغم من الهبوط القليل في مستوى المبيعات في كل من السوق الأمريكي والأوروبي.
رئيس التصاميم لدى ميتسوبيشي السيد Tsunehiro Kunimoto وافق السيد مان الرأي وذكر أن لانسر ما إن عادت ستكون خياراً مناسباً إما ككروس أوفر صغيرة أو كسيارة هاتشباك إعتمادية.
GMT 19:20 2018 السبت ,28 إبريل / نيسانميتسوبيشي تكشف عن الجيل الجديد من سيارتها "Lancer" الكهربائية
GMT 19:17 2018 السبت ,28 إبريل / نيسانإنفينيتي تعمل على قاعدة "عجلات" جديدة خاصة بالسيارات الكهربائية
GMT 19:16 2018 السبت ,28 إبريل / نيسانBMW M850i xDrive كوبيه تحصل على محرك جديد
GMT 19:14 2018 السبت ,28 إبريل / نيسانتعرف على مواصفات فورد فوكوس الجديدة
GMT 19:09 2018 السبت ,28 إبريل / نيساننتفليكس تعلن عن إنتاجها مسلسل جديد لـ"Fast & Furious" خلال الأعوام الـ3 المقبلة
ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
أرسل تعليقك