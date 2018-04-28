ذكر تقرير أن ميتسوبيشي تفكر بإعادة إحياء لانسر ولكن هذه المرة كسيارة كروس أوفر، وذكرت أنه من الممكن أن يتم إنتاجها على نفس قاعدة عجلات e-Evolution الإختبارية.

السيد Trevor Mann رئيس الشركة عند سؤاله حول الخبر أجاب بأن إعادة لانسر لسيارات الكروس أوفر هو القرار الأنسب، وذكر أن سيارات الكروس أوفر لا تزال تقدم مبيعات قوية عالمياً خاصة في الصين بالرغم من الهبوط القليل في مستوى المبيعات في كل من السوق الأمريكي والأوروبي.

رئيس التصاميم لدى ميتسوبيشي السيد Tsunehiro Kunimoto وافق السيد مان الرأي وذكر أن لانسر ما إن عادت ستكون خياراً مناسباً إما ككروس أوفر صغيرة أو كسيارة هاتشباك إعتمادية.