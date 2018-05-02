هيونداي تطرح سيارتها الرياضية lafesta نهاية العام الجاري

أطلقت شركة "هيونداي" الكورية سيارتها الرياضية"Lafesta"، فقد تم تصميمها بشكل يجذب الأنظار لقوته وسرعتها الخارقة.

كما زودت هيونداي السيارة بمحركات "T-GDi" توربيني يعمل بالبنزين بسعة 1.4 و 1.6 لتر، قادرة على توليد قوة تصل إلي 130 و204 حصان للمحرك الأقوي.

وأكدت هيوناي أن مبيعاتها ستنطلق في الصين نهاية العام الجاري، لتطرح بعدها في العديد من بلدان العالم.