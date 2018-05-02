تعديلات بسيطة تطرأ على سيارة فولكس فاجن scirocco r الكوبيه

أجرت شركة Aspec بعض التعديلات البسيطة على سيارة فولكس فاجن Scirocco R الكوبية لزيادة قوتها وملامحها الرياضية، ووضعت باقة تعديل تحمل اسم PPV430R.
كما تتألف السيارة من عناصر تصميمية من ألياف الكربون، والتي تكسو المئزر الأمامي والخلفي والعتبات والاسبويلر الخلفي، بالإضافة إلى جنوط الألومنيوم قياس 19 بوصة بتصميم موديلات السباق.
وبفضل التعديلات التقنية على محرك السيارة رباعي الأسطوانات مع نظام العادم الرياضي، وشاحن التربو الأكبر زادت قوة السيارة المعدلة من 280 إلى 430 حصان.
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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