تعديلات بسيطة تطرأ على سيارة فولكس فاجن scirocco r الكوبيه

أجرت شركة Aspec بعض التعديلات البسيطة على سيارة فولكس فاجن Scirocco R الكوبية لزيادة قوتها وملامحها الرياضية، ووضعت باقة تعديل تحمل اسم PPV430R.

كما تتألف السيارة من عناصر تصميمية من ألياف الكربون، والتي تكسو المئزر الأمامي والخلفي والعتبات والاسبويلر الخلفي، بالإضافة إلى جنوط الألومنيوم قياس 19 بوصة بتصميم موديلات السباق.

وبفضل التعديلات التقنية على محرك السيارة رباعي الأسطوانات مع نظام العادم الرياضي، وشاحن التربو الأكبر زادت قوة السيارة المعدلة من 280 إلى 430 حصان.