سيارة مازيراتي جيبلي تحصل على لون خارجي عجيب يتغير مثل الحرباء

سيارة مازيراتي جيبلي معدلة لتحصل على هيكل خارجي مغلف بطريقة مستلهمة من الحرباء التي يتغير لونها ضمن عوامل عدة منها لون المحيط الخارجي والاضاءة (اتجاه أشعة الشمس).

هذه التعديلات التي حصلت عليها السيارة الإيطالية مازيراتي جيبلي تم تعديلها من قبل Forgiato ، وحملت هذه السيارة المعدلة اسم Gangster Ghibli .

سيارة مازيراتي جيبلي المعدلة هذه حصلت كما ذكرنا في الأعلى على طلاء خارجي مستلهمة من الحرباء ليتغير لون السيارة وفقاً للاضاءه الخارجية ، كما زودت السيارة بإطارات جديدة Forgiato Flow 001 قياس 22 إنش محاطة بـ عجلات Z-rated رفيعة .

ومن الجدير بالذكر أن زميلنا كريم ديب سبق واختبر سيارة جيبلي ضمن تجربتين منفصلتين ؛ نسخة دفع خلفي ، و نسخة دفع رباعي .

تتوفر سيارة مازيراتي جيبلي بخيارين من من محركات البنزين :

المحرك الأول والأساسي V6 سعة 3 لترات متصل بـ تيربو يولد قوة تصل إلى 330 حصان و 500 نيوتن.متر من عزم الدوران لتتسارع السيارة من 0 إلى سرعة 100 كم/س خلال 5.6 ثانية.

المحرك الثاني خاص بنسخة جيبلي اس V6 سعة 3 لترات متصل بـ شاحن توربيني مزدوج يولد قوة تصل إلى 410 حصان و 550 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع السيارة من السكون إلى سرعة 100 كم/س خلال 5.0 ثانية.

يتصل كلا الخيارين من المحركات بصندوق تروس (جير) أوتوماتيكي من 8 سرعات .

وتعتبر سيارة جيبلي أكثر سيارات مازيراتي مبيعاً في تاريخ الشركة الإيطالية ، حيث بيع منها تقريباً 20 ألف سيارة العالم الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية فقط .

وتنافس مازيراتي جيبلي كلاً من ؛ مرسيدس سي ال اس ، و اودي اس 7 ، و بي ام دبليو الفئة السادسة جران كوبيه . وتعتبر هذه السيارة نسخة مصغرة عن شقيقتها مازيراتي كواتروبورتي .