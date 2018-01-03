كشفت مجموعة "هيونداي موتور جروب" الكورية الجنوبية لصناعة السيارات التي تمتلك شركتي "هيونداي موتور" و"كيا موتورز" عن أهدافها للعام الحالي حيث أشارت إلى استهداف الوصول بمبيعاتها إلى 7.55 مليون سيارة.