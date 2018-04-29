كيا تيلورايد 2020 قادمة مع منصة كوريس 2019 الجديدة

تعمل كيا منذ بعض الوقت على تطوير SUV رائدة تتموضع أعلى سورينتو، وقد ظهرت مؤخراً أثناء تطويرها وتم التشويق لها عبر تيليورايد الاختبارية.

حسب مقابلة أورث هيدريك رئيس تخطيط منتجات الشركة في الولايات المتحدة، فإن السيارة ستتشارك كثيراً من تفاصيلها مع كوريس 2019 الجديدة كلياً، تحديداً المنصة ذات نظام الدفع الخلفي.

الأمور لن تتوقف عند هذا الحد، حيث أن جينيسيس تعمل على تطوير SUV، تكون بمثابة نسخة عالية الفخامة من تيليورايد وتستند على منصتها، تماماً مثل فورد إكسبلورر ولينكولن أفياتور.

نسخة تيليورايد الإنتاجية متوقع تدشينها خلال نهاية العام الجاري أو 2019، وهي تحظى بخارجية مظهرها صندوقي الشكل ومقصورة تمتاز بالبساطة.