كيا تيلورايد 2020 قادمة مع منصة كوريس 2019 الجديدة

تعمل كيا منذ بعض الوقت على تطوير SUV رائدة تتموضع أعلى سورينتو، وقد ظهرت مؤخراً أثناء تطويرها وتم التشويق لها عبر تيليورايد الاختبارية.
حسب مقابلة أورث هيدريك رئيس تخطيط منتجات الشركة في الولايات المتحدة، فإن السيارة ستتشارك كثيراً من تفاصيلها مع كوريس 2019 الجديدة كلياً، تحديداً المنصة ذات نظام الدفع الخلفي.
الأمور لن تتوقف عند هذا الحد، حيث أن جينيسيس تعمل على تطوير SUV، تكون بمثابة نسخة عالية الفخامة من تيليورايد وتستند على منصتها، تماماً مثل فورد إكسبلورر ولينكولن أفياتور.
نسخة تيليورايد الإنتاجية متوقع تدشينها خلال نهاية العام الجاري أو 2019، وهي تحظى بخارجية مظهرها صندوقي الشكل ومقصورة تمتاز بالبساطة.
GMT 04:33 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانكيا سول 2020 الجيل القادم تظهر لأول مرة أثناء الاختبارات
GMT 04:29 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانكيا بروسيد شوتينغ بريك قادمة للأسواق رسمياً
GMT 04:25 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانليموزين كاديلاك “الوحش” الخاصة بترامب ستدشن في الصيف
GMT 04:22 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانأودي S8 القادمة 2019 تظهر بدون تمويهات أثناء اختبارها بمحرك بورش
GMT 04:17 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانتيسلا تصوّت على طرد إيلون ماسك من رئاسة مجلس إدارة الشركة
حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
أرسل تعليقك