تحديث سيارة G-Class قبل طرحها بمعرض ديترويت

تستعد شركة "مرسيدس"، للكشف عن سيارتها G-Class، وهذا أثناء فعاليات معرض ديترويت الدولي للسيارات، ومن المنتظر ان يقام في منتصف يناير الجاري.

فيما أجرت الشركة تغييرات بالمصابيح الجديدة، والصدام والشبك ليبرز شعار مرسيدس بشكل أكبر مع وجود حساسات أعلاه تتعلق بأنظمة القيادة شبه الذاتية.

كما حصلت على تحديث شامل، بالإضافة إلى التصميم الداخلي، فضلا عن تزويد السيارة بنظام تعليق أمامي منفصل لراحة أكبر وتحكم أفضل في الطرق الوعرة.