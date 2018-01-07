تحديث سيارة G-Class قبل طرحها بمعرض ديترويت

تستعد شركة "مرسيدس"، للكشف عن سيارتها G-Class، وهذا أثناء فعاليات معرض ديترويت الدولي للسيارات، ومن المنتظر ان يقام في منتصف يناير الجاري.
فيما أجرت الشركة تغييرات بالمصابيح الجديدة، والصدام والشبك ليبرز شعار مرسيدس بشكل أكبر مع وجود حساسات أعلاه تتعلق بأنظمة القيادة شبه الذاتية.
كما حصلت على تحديث شامل، بالإضافة إلى التصميم الداخلي، فضلا عن تزويد السيارة بنظام تعليق أمامي منفصل لراحة أكبر وتحكم أفضل في الطرق الوعرة.
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أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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