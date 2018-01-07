بالرغم من أن أودي ذكرت في وقت سابق أنها لن تقيم قسماً خاصاً لها في معرض ديترويت الذي يقام في منتصف الشهر الحالي، إلا أنه دعوة من الشركة توحي بأنها قد تحضر مفاجئة للمعرض وتكشف عن A6 الجديدة كلياً.
في ديسمبر الماضي، أعلنت الشركة عن مسابقة للجماهير حول إنتاج أفضل فيديو خاص بسيارتها الجديدة، وقد قامت أودي بالأمس إلى إرسال دعوات لستة من الفائزين لحضور حفل الكشف عن أودي A6 الجديدة كلياً في 15 يناير وهو ما يصادف معرض ديترويت، ويبقى السؤال ما إن كانت هذه الدعوة لحفل خاص للشركة أم أنها ستشارك بشكل مفاجئ في معرض ديترويت للكشف عن سيارتها المرتقبة للعامة.
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أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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