بالرغم من أن أودي ذكرت في وقت سابق أنها لن تقيم قسماً خاصاً لها في معرض ديترويت الذي يقام في منتصف الشهر الحالي، إلا أنه دعوة من الشركة توحي بأنها قد تحضر مفاجئة للمعرض وتكشف عن A6 الجديدة كلياً.

في ديسمبر الماضي، أعلنت الشركة عن مسابقة للجماهير حول إنتاج أفضل فيديو خاص بسيارتها الجديدة، وقد قامت أودي بالأمس إلى إرسال دعوات لستة من الفائزين لحضور حفل الكشف عن أودي A6 الجديدة كلياً في 15 يناير وهو ما يصادف معرض ديترويت، ويبقى السؤال ما إن كانت هذه الدعوة لحفل خاص للشركة أم أنها ستشارك بشكل مفاجئ في معرض ديترويت للكشف عن سيارتها المرتقبة للعامة.