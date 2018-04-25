مرسيدس مايباخ suv الفاخرة الاختبارية تكشف نفسها لمنافسة بنتلي بنتايجا

وأخيراً وبعد تشويقات استمرت أسابيع، أزيح الستار رسمياً عن مرسيدس مايباخ الفخامة القصوى الاختبارية، وذلك في معرض بكين للسيارات 2018.

الخارجية

هي أفخم SUV على الإطلاق تقدمها صانعة السيارات الألمانية، ومقرر استخدام تفاصيل تصميمها مستقبلاً في GLS الإنتاجية الجيل القادم التي ستصل نهاية العام الجاري لمنافسة بنتلي بنتايجا ورولز رويس كولينان.

الفخامة القصوى يبدو شكلها SUV مع خلفية سيدان، وتتميز بأبعاد ضخمة تفوق GLS الحالية حيث طولها 5.26 متر، عرضها 2.11 متر، ارتفاعها 1.764 متر.

أضافت مرسيدس في هذا التصميم تفاصيل مايباخ، المتضمنة مصابيح أمامية نحيلة يحيط بها شبك أمامي المسافة بين قضبانها عمودية الشكل ضيقة، عجلات ضخمة 24 إنش، كما أن الجسد أحمر معدني مع زخارفة كرومية.

الداخلية

تماماً مثل اسمها، تمتاز داخليتها بالفخامة القصوى مع العصرية، حيث المقصورة بيضاء وذهبية وردية تطريزها على شكل الألماس، مع خشب أسمر اللون، وشاشة مزدوجة 12.3 إنش، وبالرغم من حجم السيارة إلا أنها بـ 4 مقاعد وحسب، تبدو الخلفية منها مثل طائرة خاصة مع معدات للشاي، وذلك كون مالك السيارة سيجلس بالخلف ليتولى سائقٌ خاص القيادة.

المحرك

مرسيدس مايباخ الفخامة القصوى هي كهربائية بالكامل حيث لديها بطارية 80 كيلوواط وقوة 750 حصان وسرعة قصوى 250 كيلومتر في الساعة، على أن يكفي مدى شحنها قطع 500 كيلومتر، مع إمكانية شحنها خلال 5 دقائق لرحلة 100 كيلومتر، كما لدى السيارة ميزة الشحن اللاسلكي ما يعني أنك لن تحتاج توصيلها بالقابس.