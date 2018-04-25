كيا كي 9 الجديدة “اوبيروس 2013” من المعرض اثناء التدشين kia k9 opirus

دشنت شركة كيا الكورية للسيارات سيارتها الجديدة كي ناين االتي ستاتي الى الشرق الاوسط حاملة اسم “كيا اوبيروس 2013” بشكلها الجديدة السيارة التي وضعت فيها كيا كل الامل والفخامة لتنافس بها افخم السيارات
واضفت اليها كل المميزات والشكل الجذاب والفاخر من الداخل والخارج في سبيل تحقيق اكبر اكتساح على السيارات الاخرى مثل هيونداي و منافسة السيارات الاميركية واليابانية متحدية الازمة التي تمر بها شركة كيا الان
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ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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