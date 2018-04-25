كيا كي 9 الجديدة “اوبيروس 2013” من المعرض اثناء التدشين kia k9 opirus

دشنت شركة كيا الكورية للسيارات سيارتها الجديدة كي ناين االتي ستاتي الى الشرق الاوسط حاملة اسم “كيا اوبيروس 2013” بشكلها الجديدة السيارة التي وضعت فيها كيا كل الامل والفخامة لتنافس بها افخم السيارات

واضفت اليها كل المميزات والشكل الجذاب والفاخر من الداخل والخارج في سبيل تحقيق اكبر اكتساح على السيارات الاخرى مثل هيونداي و منافسة السيارات الاميركية واليابانية متحدية الازمة التي تمر بها شركة كيا الان