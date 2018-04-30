تستعد شركة "فيراري" الإيطالية لتصنيع سيارة تعتمد كليًا على الطاقة الكهربائية بدءًا من 2022، فيما رصدت الشركة الإيطالية موديل هجين جديد من فيراري مشابه لـ 488 أثناء اختباره، ولم يصدر المحرّك أي أصوات.
فيما قال سيرجيو مارشيوني، المدير التنفيذي للشركة، إن السيارة الهجينة الجديدة من فيراري ستعتمد كليًا على الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تسير على الطريق بدون صوت.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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