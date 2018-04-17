كشفت شركة سكودا النقاب عن الموديل الخاص Fabia R5، الذي يأتي احتفالا بفوزها ببطولة العالم للراليات (WRC 2) في عام 2017.

وأوضحت الشركة التشيكية أن الموديل الخاص Fabia R5 يمتاز بطابع رياضي مستوحى من سباقات الرالي؛ حيث يزأر بداخله محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 4ر1 لتر وبقوة 125 حصان، تنتقل إلى عجلات الدفع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر8 ثانية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 203 كلم/س.

وتستهلك السيارة معدل 9ر4 لتر/100 كلم من الوقود، وهو ما ينتج عنه 115 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأشارت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية إلى أن الموديل الخاص يطل بلون Candy White مع سقف مطلي باللون الأسود، وبشكل قياسي يتم تجهيز السيارة بمقود رياضي ومقاعد رياضية ومجموعة تعليق رياضية، مع جنوط قياس 17 بوصة. كما تتجمل السيارة بملصقات „Edition R5“ على المؤخرة والرفارف الخلفية.

ويزخر الموديل الخاص البالغ سعره حوالي 23 ألف يورو بباقة من أحدث الأنظمة المساعدة، مثل محدد مسافة الأمان ومستشعرات صف السيارة وكاميرا الرجوع للخلف.