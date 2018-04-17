كشفت شركة سكودا النقاب عن الموديل الخاص Fabia R5، الذي يأتي احتفالا بفوزها ببطولة العالم للراليات (WRC 2) في عام 2017.
وأوضحت الشركة التشيكية أن الموديل الخاص Fabia R5 يمتاز بطابع رياضي مستوحى من سباقات الرالي؛ حيث يزأر بداخله محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 4ر1 لتر وبقوة 125 حصان، تنتقل إلى عجلات الدفع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.
وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر8 ثانية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 203 كلم/س.
وتستهلك السيارة معدل 9ر4 لتر/100 كلم من الوقود، وهو ما ينتج عنه 115 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأشارت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية إلى أن الموديل الخاص يطل بلون Candy White مع سقف مطلي باللون الأسود، وبشكل قياسي يتم تجهيز السيارة بمقود رياضي ومقاعد رياضية ومجموعة تعليق رياضية، مع جنوط قياس 17 بوصة. كما تتجمل السيارة بملصقات „Edition R5“ على المؤخرة والرفارف الخلفية.
ويزخر الموديل الخاص البالغ سعره حوالي 23 ألف يورو بباقة من أحدث الأنظمة المساعدة، مثل محدد مسافة الأمان ومستشعرات صف السيارة وكاميرا الرجوع للخلف.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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