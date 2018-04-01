تمكن فريق مرسيدس من اكتشاف الخطأ المعلوماتي الذي حرم سائقه البريطاني لويس هاميلتون يوم الأحد من الفوز بسباق الجائزة الكبرى الأسترالي ضمن منافسات بطولة العالم للسيارات "فورمولا-1".
وقال اندرو شوفلين، أحد مهندسي الصيانة بمرسيدس، من خلال مقطع مصور "فيديو" شرح فيه أسباب إخفاق هاميلتون: "المشكلة لا علاقة لها بالبرامج التي نستخدمها".
وطبقا لما قاله شوفلين، الذي أجاب عن بعض أسئلة أنصار مرسيدس على مواقع التواصل الاجتماعي، يرجع الخطأ إلى مشكلة خاصة بأحد برامج "أوف لاين".
وأوضح شوفلين أن هذا البرنامج هو المسؤول عن تنظيم بيانات "دلتا" التي تسمح بعمل عمليات حسابية وأمور أخرى للفوارق الزمنية بين إحدى السيارات على المضمار وأخرى دخلت إلى حارة الصيانة.
وأضاف شوفلين قائلا: "لقد وجدنا خطأ في هذا البرنامج تسبب في ظهور أرقام غير حقيقية".
وخلال السباق، استغل الألماني سيباستيان فيتيل، سائق فيراري، ظهور سيارة الأمان على المضمار ليدخل إلى حارة الصيانة.
وبعد عودته للمضمار تمكن فيتيل من الحفاظ على تقدمه على هاميلتون، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في نتيجة السباق.
وكان فريق مرسيدس يؤكد بشكل قاطع أن هاميلتون هو متصدر السباق بعد تأخر فيتيل في حارة الصيانة ولكن خطأ حسابيا دمر استراتيجية الفريق الألماني تماما.
واعتقد فريق مرسيدس أن الفارق بين السائقين 15 ثانية ولكنه في الحقيقة كان 13 ثانية فقط.
واستطرد شوفلين قائلا: "البرنامج قدم لنا أرقاما غير صحيحة، كنا نظن أننا في أمان"، مؤكدا أنهم يعملون في مرسيدس على تفادي تكرار هذا الخطأ مرة أخرى.
وبفضل فوزه في ملبورن، استهل فيتيل الموسم الحالي متصدرا للبطولة ومتقدما على هاميلتون، الذي لا يزال أمام 20 سباقا لتغيير الوضع والحفاظ على لقبه العالمي الذي فاز به العام الماضي.
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