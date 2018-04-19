تعمل بي إم دبليو دوماً على تطوير تقنياتها وأسالبيها في صناعة السيارات فقد أدخلت مؤخراً صناعة الكربون فايبر كأحد ركائز مستقبل الشركة، ويبدو أن الطباعة ثلاثية الأبعاد هي الخطوة القادمة للعملاق الألماني.

ستستثمر بي إم دبليو في منشأتها الجديدة المتخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد ما يصل إلى 10 ملايين يورو في مدينة صغيرة إلى شمال ميونخ حيث سيعمل نخبة من متخصصي الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج قطع سيارات متطورة من البلاستيك أو المعدن أو حتى الكربون فايبر.

يعود تاريخ الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى عقود مضت، ولكنها كانت في ذلك الحين عالية التكلفة لدرجة جعلتها تقنية مقصورة لوكالات الفضاء. أما تاريخها في صناعة السيارات فهو أحدث قليلاً، وبالنسبة لبي إم دبليو فقد ادخلت استعمال الطباعة ثلاثية الأبعاد قبل 25 عاماً على الأقل ووظفتها للإنتاج التجاري لأول مرة في سيارات رولز رويس عام 2012، ودخلت مؤخراً إلى سيارات بي إم دبيلو وميني، وستفتح المنشأة الجديدة أفاقاً واسعة أمام الشركة عند افتتاحها في 2019.