تعمل بي إم دبليو دوماً على تطوير تقنياتها وأسالبيها في صناعة السيارات فقد أدخلت مؤخراً صناعة الكربون فايبر كأحد ركائز مستقبل الشركة، ويبدو أن الطباعة ثلاثية الأبعاد هي الخطوة القادمة للعملاق الألماني.
ستستثمر بي إم دبليو في منشأتها الجديدة المتخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد ما يصل إلى 10 ملايين يورو في مدينة صغيرة إلى شمال ميونخ حيث سيعمل نخبة من متخصصي الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج قطع سيارات متطورة من البلاستيك أو المعدن أو حتى الكربون فايبر.
يعود تاريخ الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى عقود مضت، ولكنها كانت في ذلك الحين عالية التكلفة لدرجة جعلتها تقنية مقصورة لوكالات الفضاء. أما تاريخها في صناعة السيارات فهو أحدث قليلاً، وبالنسبة لبي إم دبليو فقد ادخلت استعمال الطباعة ثلاثية الأبعاد قبل 25 عاماً على الأقل ووظفتها للإنتاج التجاري لأول مرة في سيارات رولز رويس عام 2012، ودخلت مؤخراً إلى سيارات بي إم دبيلو وميني، وستفتح المنشأة الجديدة أفاقاً واسعة أمام الشركة عند افتتاحها في 2019.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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