كشفتش شركة شيفروليه الأمريكية عن رزمة RST ذات الأداء العالي الخاصة بسوبربان، والتي تعطيها قوة إضافية وإضافات خارجية.
بعد نجاح هذه الرزمة مع شقيقتها تاهو التي وصلت إلى أسواقنا المحلية بداية العام الحالي، تصل الرزمة الآن إلى سوبربان ليصبح محركها V8 بسعة 6.2 لتر ينتج قوة تبلغ 420 حصان، و460 رطل-قدم من العزم، بالإضافة إلى توفير نظام تعليق Magnetic Ride وناقل الحركة الأوتوماتيكي الجديد Hydra-Matic من 10 سرعات. بهذه الإضافات تعتبر سوبربان RST هي أقوى سوبربان على الإطلاق.
ومن الجانب الخارجي، تتميز سوبربان RST بجنوط مقاس 22 انش ولمسات سوداء حول النواقذ، ونظام عادم اختياري من إنتاج شركة بورلا الشهيرة ومكابح بريمبو عالية الأداء.
سوف تطرح شيفروليه سوبربان RST في الأسواق في الصيف المقبل ويتوقع أن تصل لاحقاً إلى الأسواق العالمية وأسواقنا المحلية.
GMT 01:00 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوريماك تكشف عن سيارة "خارقة" جديدة بقوة 2000 حصان
GMT 00:57 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوتعرف على "الإطار" المناسب لسيارتك وسلامتك
GMT 00:55 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوتعرف علي موعد إطلاق "مرسيدس" سيارتها الجديدة
GMT 00:44 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوأبرز مميزات شيفرولية سوبربان 2019 تتسع لـ9ركاب ومحرك V8 سعة
GMT 00:14 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايو"فورد" تبتكر فكرة جديدة للمكفوفين على زجاج السيارة
تألقت نجمة هوليوود إليزابيث هيرلي، في إطلالة أنيقة ومميزة خلال حضورها حفلة "Carat+" للمجوهرات في مركز"Antwerp World Diamond" العالمي للمجوهرات في بلجيكا. وظهرت الممثلة العالمية في الحدث المقام في مدينة أنترويرب البلجيكية، بفستان طويل لامع من الترتر الذهبي كشف عن قوامها الرشيق المتناسق على الرغم من سنوات عمرها الـ 52 . وجذبت عارضة الأزياء السابقة، التي اشتهرت بعرض صور مثيرة لها وهي ترتدي البيكيني على موقع الانستغرام، الأنظار إلى جسدها المتناسق في ثوبها الأنيق الذي نسقته مع صندل ذهبي ومكياج ناعم من ظلال العيون الدخاني وأحمر الخدود البرونزي ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. وأكملت إطلالتها المذهلة بتصفيف شعرها الطويل في موجات ناعمة مع القليل من المجوهرات. ويأتي ظهور النجمة الشهيرة بعد أن تعرض منزلها الأسبوع الماضي للسطو حيث اخترق اللصوص نافذة الطابق العلوي لمنزلها وهربوا بمجوهرات باهظة الثمن ولازالوا طلقاء وجاري
أرسل تعليقك