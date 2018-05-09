كشفتش شركة شيفروليه الأمريكية عن رزمة RST ذات الأداء العالي الخاصة بسوبربان، والتي تعطيها قوة إضافية وإضافات خارجية.

بعد نجاح هذه الرزمة مع شقيقتها تاهو التي وصلت إلى أسواقنا المحلية بداية العام الحالي، تصل الرزمة الآن إلى سوبربان ليصبح محركها V8 بسعة 6.2 لتر ينتج قوة تبلغ 420 حصان، و460 رطل-قدم من العزم، بالإضافة إلى توفير نظام تعليق Magnetic Ride وناقل الحركة الأوتوماتيكي الجديد Hydra-Matic من 10 سرعات. بهذه الإضافات تعتبر سوبربان RST هي أقوى سوبربان على الإطلاق.

ومن الجانب الخارجي، تتميز سوبربان RST بجنوط مقاس 22 انش ولمسات سوداء حول النواقذ، ونظام عادم اختياري من إنتاج شركة بورلا الشهيرة ومكابح بريمبو عالية الأداء.

سوف تطرح شيفروليه سوبربان RST في الأسواق في الصيف المقبل ويتوقع أن تصل لاحقاً إلى الأسواق العالمية وأسواقنا المحلية.