أعلنت "ساماكو" للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات فولكس فاغن في السعودية، عن وصول سيارة فولكس فاغن الجديدة بالكامل "أرتيون" إلى معارضها في مختلف مناطق المملكة، والتي أصبحت الآن متوفرة في معارض ساماكو.
ويجمع طراز "أرتيون" الجديد عناصر السيارة الرياضية، وأناقة ورحابة السيارة ذات السقف الممتد إلى الخلف... هذا الطراز الذي طال انتظاره، يضيف طرازاً جديداً في فئة الطرازات الفخمة في مجموعة طرازات فولكس فاغن.
ويتميز الطراز الجديد بمرونة كبيرة، وذلك نتيجة لقاعدة عجلاته الطويلة، وتصميمه الممتد إلى الخلف، والذي يشبه تصميم طراز كوبيه مع باب خلفي واسع، الذي يوفر حيزاً ممتازاً للأرجل في المقاعد، وصندوق أمتعة بسعة تبدأ من 563 إلى 1,557 لتر، واضعاً معايير جديدة في فئته، إضافة إلى تصميمها الذي لا يمكن للعين أن تخطئه، يثير طراز أرتيون الحماس من خلال محركه ذي الكفاءة العالية من طراز TSI (ينتج قوة تتراوح ما بين 190 حصانا إلى 280 حصانا)، ونظام قيادة بالدفع بالعجلات الأمامية أو بكل العجلات؛ هذا بالإضافة إلى عدادات وأنظمة تحكم رقمية.
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ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
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