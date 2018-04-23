أعلنت "ساماكو" للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات فولكس فاغن في السعودية، عن وصول سيارة فولكس فاغن الجديدة بالكامل "أرتيون" إلى معارضها في مختلف مناطق المملكة، والتي أصبحت الآن متوفرة في معارض ساماكو.

ويجمع طراز "أرتيون" الجديد عناصر السيارة الرياضية، وأناقة ورحابة السيارة ذات السقف الممتد إلى الخلف... هذا الطراز الذي طال انتظاره، يضيف طرازاً جديداً في فئة الطرازات الفخمة في مجموعة طرازات فولكس فاغن.

ويتميز الطراز الجديد بمرونة كبيرة، وذلك نتيجة لقاعدة عجلاته الطويلة، وتصميمه الممتد إلى الخلف، والذي يشبه تصميم طراز كوبيه مع باب خلفي واسع، الذي يوفر حيزاً ممتازاً للأرجل في المقاعد، وصندوق أمتعة بسعة تبدأ من 563 إلى 1,557 لتر، واضعاً معايير جديدة في فئته، إضافة إلى تصميمها الذي لا يمكن للعين أن تخطئه، يثير طراز أرتيون الحماس من خلال محركه ذي الكفاءة العالية من طراز TSI (ينتج قوة تتراوح ما بين 190 حصانا إلى 280 حصانا)، ونظام قيادة بالدفع بالعجلات الأمامية أو بكل العجلات؛ هذا بالإضافة إلى عدادات وأنظمة تحكم رقمية.