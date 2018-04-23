حدّثت ستروين الفرنسية سيارتها "C3" الشهيرة لتطرحها بنسخ مميزة أقرب إلى سيارات الكروس أوفر.
وتتميز "C3" الجديدة بالشكل الخارجي الفريد الذي يجمع بين البساطة والعصرية وتداخل اللونين الأسود والفضي مع بقية الألوان التي طرحت فيها السيارة، فضلا عن أقراص العجلات المطلية بالكروم.
وبالإضافة لكل تلك الميزات، لم تتخل ستروين في سياراتها الجديدة عن الاقتصادية في استهلاك الوقود التي عرفت بها نماذج "C3" السابقة، فطرحت آخر نسخ بنوعين من المحركات: أحدها بسعة 1.2 لتر وعزم 82 حصانا، وآخر أقوى بقليل بعزم 110 أحصنة، حيث أتى النموذجان بنوعين من علب السرعة الميكانيكية والأوتوماتيكية.
أما النموذج الثالث المزود بمحرك يعمل بالديزل بسعة 1.6 لتر فزود بعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مجالات.
كما تتمتع "C3" بتصميم مميز للقمرة الداخلية، يضمن الراحة لركابها الـ 5، ويتيح مساحة كبيرة للأمتعة، ما يجعل منها سيارة عائلية.
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ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
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