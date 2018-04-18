أعلنت شركة فولكس فاجن أن سعر سيارة الجيل الثالث من Touareg يبدأ من 60 ألف و675 يورو، أي ما يعادل ( مليون و200 ألف جنيه تقريباً)، ومن المتوقع أن يبدأ تسليم السيارة خلال يونيو القادم.
وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها، التي تنتمي للفئة الرياضية متعددة الأغراض SUV، تعتمد على سواعد محرك ديزل من 6 أسطوانات بقوة 286 حصان، بالإضافة إلي نسخة ثانية بقوة 231 حصان.
وأشارت المجموعة الألمانية إلى أن محرك البنزين سوف ينضم لبرنامج دفع السيارة في وقت لاحق من العام.
وتتميز السيارة من خلال الأبعاد الجديدة، التي بدت معها أكثر طولا وعرضا، كما أنها أصبحت تسع 810 لتر في حيز الأمتعة، وأقل وزنا بمقدار 100 كجم.
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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