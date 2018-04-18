أعلنت شركة فولكس فاجن أن سعر سيارة الجيل الثالث من Touareg يبدأ من 60 ألف و675 يورو، أي ما يعادل ( مليون و200 ألف جنيه تقريباً)، ومن المتوقع أن يبدأ تسليم السيارة خلال يونيو القادم.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها، التي تنتمي للفئة الرياضية متعددة الأغراض SUV، تعتمد على سواعد محرك ديزل من 6 أسطوانات بقوة 286 حصان، بالإضافة إلي نسخة ثانية بقوة 231 حصان.

وأشارت المجموعة الألمانية إلى أن محرك البنزين سوف ينضم لبرنامج دفع السيارة في وقت لاحق من العام.

وتتميز السيارة من خلال الأبعاد الجديدة، التي بدت معها أكثر طولا وعرضا، كما أنها أصبحت تسع 810 لتر في حيز الأمتعة، وأقل وزنا بمقدار 100 كجم.