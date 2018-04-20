كشفت شركة مرسيدس بينز عن اقتراب طرح سيارتها الرياضية المنتظرة، بطرح مقطع فيديو للسيارة.

وقامت شركة مرسيدس بنشر مقطع مصور عبر صفحتها الرسمية لموقع تبادل ملفات الفيديو "يوتيوب" ، لسيارتها التي أطلقت عليها "AMG GT 4-Door Coupe" والتي تتميز بتصميم رياضي انسيابي، بالإضافة إلي تقنيات مرسيدس الفريدة التي تتميز بها الشركة الألمانية .

وتتميز سيارة مرسيدس الجديدة عن مثيلاتها الرياضية بأنها قادرة علي استيعاب 4 أفراد بالإضافة إلي مساحتها الداخلية الكبيرة مقارنتاً بمثيلاتها.

كما زودت السيارة الرياضية من مرسيدس، بتقنية مصابيح الليد، وتجهيز المقصورة بأحد أنظمة التكنولوجيا .

ومن المقرر أن تطرح مرسيدس السيارة بـ 3 محركات رياضية كبيرة من 8 أسطوانات بقوة 435 حصان، 585 حصان، و639 حصان.

وتتمكن "AMG GT 4-Door Coupe" من التسارع من الثبات إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 3.2 ثانية، والوصول إلى سرعة قصوي 315 كلم/ ساعة.