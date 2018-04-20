كشفت شركة مرسيدس بينز عن اقتراب طرح سيارتها الرياضية المنتظرة، بطرح مقطع فيديو للسيارة.
وقامت شركة مرسيدس بنشر مقطع مصور عبر صفحتها الرسمية لموقع تبادل ملفات الفيديو "يوتيوب" ، لسيارتها التي أطلقت عليها "AMG GT 4-Door Coupe" والتي تتميز بتصميم رياضي انسيابي، بالإضافة إلي تقنيات مرسيدس الفريدة التي تتميز بها الشركة الألمانية .
وتتميز سيارة مرسيدس الجديدة عن مثيلاتها الرياضية بأنها قادرة علي استيعاب 4 أفراد بالإضافة إلي مساحتها الداخلية الكبيرة مقارنتاً بمثيلاتها.
كما زودت السيارة الرياضية من مرسيدس، بتقنية مصابيح الليد، وتجهيز المقصورة بأحد أنظمة التكنولوجيا .
ومن المقرر أن تطرح مرسيدس السيارة بـ 3 محركات رياضية كبيرة من 8 أسطوانات بقوة 435 حصان، 585 حصان، و639 حصان.
وتتمكن "AMG GT 4-Door Coupe" من التسارع من الثبات إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 3.2 ثانية، والوصول إلى سرعة قصوي 315 كلم/ ساعة.
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خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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