أعلنت شركة سوزوكي اليابانية عن إطلاق نسخة رياضية من سيارتها الصغيرة "سويفت".

وأوضحت الشركة أن الموديل الرياضي "سويفت سبورت" الجديد يعتمد على محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر وبقوة 140 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 230 نيوتن متر.

وبفضل محركها القوي تنطلق السيارة الرياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 8.1 ثانية، في حين تتخطى سرعتها القصوى حاجز 200 كلم/س.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6ر5 لتر/100 كلم، ما يعادل 125 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.