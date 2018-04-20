أعلنت شركة سوزوكي اليابانية عن إطلاق نسخة رياضية من سيارتها الصغيرة "سويفت".
وأوضحت الشركة أن الموديل الرياضي "سويفت سبورت" الجديد يعتمد على محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر وبقوة 140 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 230 نيوتن متر.
وبفضل محركها القوي تنطلق السيارة الرياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 8.1 ثانية، في حين تتخطى سرعتها القصوى حاجز 200 كلم/س.
ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6ر5 لتر/100 كلم، ما يعادل 125 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
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خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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