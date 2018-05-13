صرح المدير التنفيذى لتسويق السيارات الكهربائية بشركة "ريفولتا إيجيبت" الأستاذ محمد بدوى بأن السيارات الكهربائية سوف يتم تقديمها من خلال أول صالة لعرض السيارات الكهربائية فى مصر عقب عيد الفطر المبارك، موضحاً بأن السيارات الكهربائية موجودة بالفعل الآن فى ميناء الإسكندرية الذى استقبل 7 سيارات كهربائية جاهزة للعرض وهى سيارات ذات ماركات وموديلات متنوعة.

وأضاف الأستاذ محمد بدوى بأن السيارات الكهربائية الموجودة فى ميناء الإسكندرية عبارة عن 7 سيارات وهى سيارات ذات ماركات عالمية وهى تسلا الأمريكية، ونيسان اليابانية، وهيونداى الكورية، وفولكس فاجن الألمانية، والموديلات هى تيسلا إس 75D وتيسلا إس 100D وتيسلا إس p100D وتيسلا إكس p100D وهيونداى أيونيك، ونيسان ليف، ونيسان amd200 وفولكس فاجن الكهربائية.

أسعار السيارات الكهربائية الموجودة فى مصر

- سيارات تيسلا الأمريكية يبدأ سعرها من 2 مليون و 105 ألف جنيه فأكثر.

- سيارات فولكس فاجن الألمانية ويبلغ سعرها 780 ألف جنيه.

- سيارات نيسان اليابانية ويبدأ سعرها من 770 ألف جنيه إلى 820 ألف جنيه.

- سيارات هيونداى أيونيك الكورية ويبلغ سعرها 780 ألف جنيه.

قيمة استهلاك الكهرباء فى السيارات الكهربائية

أما عن قيمة استهلاك هذه السيارات من الكهرباء والمسافات التى تقطعها كل سيارة بعد الشحن أوضح الأستاذ محمد بدوى استعلاك كل سيارة وتكلفتها كما يلى:-

- السيارة تيسلا الأمريكية تقطع مسافة 420 كيلو متر بتكلفة قدرها 150 جنيه.

- السيارة نيسان الأمريكية تقطع مسافة 320 كيلو متر بتكلفة قدرها 65 جنيه.

- السيارة هيونداى أيونيك الكورية تقطع مسافة 250 كيلو متر بتكلفة قدرها 50 جنيه.

- السيارة فولكس فاجن الألمانية تقطع مسافة 320 كيلو متر بتكلفة قدرها 65 جنيه.