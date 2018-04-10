شيفروليه كروز 2019 تنطلق بمواصفات مذهلة وتجهيزات جديدة

تنطلق سيارة شفروليه كروز موطيل 2019 بتصميم محدث في الواجهة الأمامية، وتأتي السيارة بشاشة تعمل باللمس 7.0 بوصة.
كما تتميز السيارة المطورة بالتشغيل عن بعد والتحكم في المناخ بصورة أوتوماتيكية في نسخة LT وبريميير أيضًا، وتتميز بالأجزاء السوداء حول النوافذ والشعارات الخاصة، والعجلات المميزة في باقة RS مع تصميم جديد للعجلات كذلك ، حيث أضافت شيفروليه اللون Umber إلى لوحة الألوان الداخلية.
كما تأتي بمظهر أكثر فخامة ولمسات شرسة في مقدمة السيارة ومصابيح ليد خلفية، فيما ستبدأ مبيعات السيارة في نهاية العام وتتوفر في نسخة سيدان وأخرى هاتشباك مع محرك 1.4 لتر بشاحن توربيني بجانب محرك شكل 1.6 لتر توربو ديزل.
ويتوفر للسيارة ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو أوتوماتيك من 9 سرعات، ويمكن للعملاء الذين يفضلون الحصول على المحرك 1.4 لتر توقع الحصول على قوة 153 حصانا .
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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