منذ انطلاق الجيل الثاني من هوندا أكيورا NSX في الأسواق والشائعات لا تتوقف حول إطلاق فئة ؤ عالية الأداء من السيارة، ويبدو أن الأمر أصبح شبه حقيقي فقد أكد تقرير جديد أن السيارة أعطيت الضوء الأخضر من قبل مجلس إدارة هوندا وسيتم الكشف عنها في العام 2019 على أن تصل للأسواق في 2020.

الفئة الجديدة ستحمل محرك V6 سعة 3.5 لتر ثنائي التيربو بقوة 641 حصان مقارنة مع 573 حصان للفئة الأساسية، وسيتم تزويد الفئة الرياضية الجديدة بأجزاء من NSX GT3 المخصصة للسباقات بما في ذلك نظام الدفع الخلفي في القيادة، ومن المتوقع أن يكون التصميم الخارجي مختلف كثيراً وأكثر شراسة وسيتم تزويده بالكربون فايبر وجناح خلفي أكبر.