منذ انطلاق الجيل الثاني من هوندا أكيورا NSX في الأسواق والشائعات لا تتوقف حول إطلاق فئة ؤ عالية الأداء من السيارة، ويبدو أن الأمر أصبح شبه حقيقي فقد أكد تقرير جديد أن السيارة أعطيت الضوء الأخضر من قبل مجلس إدارة هوندا وسيتم الكشف عنها في العام 2019 على أن تصل للأسواق في 2020.
الفئة الجديدة ستحمل محرك V6 سعة 3.5 لتر ثنائي التيربو بقوة 641 حصان مقارنة مع 573 حصان للفئة الأساسية، وسيتم تزويد الفئة الرياضية الجديدة بأجزاء من NSX GT3 المخصصة للسباقات بما في ذلك نظام الدفع الخلفي في القيادة، ومن المتوقع أن يكون التصميم الخارجي مختلف كثيراً وأكثر شراسة وسيتم تزويده بالكربون فايبر وجناح خلفي أكبر.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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