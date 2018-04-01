الرومانيون ثاني أكبر المجموعات السياحية في بلغاريا

زار 1.14 مليون روماني بلغاريا العام الماضي وفقا لبيانات من وزارة السياحة البلغارية، مما يجعل السياح الرومانيين ثاني أكبر المجموعات التي تزور بلغاريا بعد اليونان 16ر1 مليون سائح" .
وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أن رومانيا تلتها ألمانيا وتركيا وروسيا.
وأشارت الأرقام بأن إجمالي 88ر8 مليون روماني زاروا بلغاريا الجار الجنوبي لرومانيا بزيادة 6ر7 % في عام 2016 .
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جذبت النجمة العالمية سيلينا غوميز التي لم تفارق الابتسامة وجهها على الرغم من حالة التوتر التي تعيشها، بسبب ابتعادها عن صديقها نجم البوب الشهير جاستين بيبر، عدسات المصورين، وهي تغادر مطعمًا في بيفرلي هيلز يوم الجمعة، وكانت في انتظار سيارتها. وظهرت سيلينا غوميز، بإطلالة مميزة ورسمية بعض الشئ حيث اعتمدت أسلوب "Semi-formal"مع مجموعة من الألوان الفاتحة ، فاختارت أن ترتدي سروالا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، منسقا مع سترة مخططة باللونين الأبيض والأسود حملت توقيع دار أزياء "Reformation ". وانتعلت غوميز زوجا من الأحذية الرياضية البيضاء، وأضافت حقيبة يد كلاسيكية وأقراط فضية وخواتم وأخفت أعينها بنظارة شمسية أنيقة. وسيلينا قررت الابتعاد عن حبيبها السابق المغني جاستن بيبر للتفكير وإعادة استجماع نفسها من جديد. ويقال أنها تشعر بالحساسية والضغط جراء اهتمام وسائل الإعلام بموضوع علاقة والدتها ماندي تيفي وبيبر، حيث ترغب في
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