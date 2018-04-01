الرومانيون ثاني أكبر المجموعات السياحية في بلغاريا

زار 1.14 مليون روماني بلغاريا العام الماضي وفقا لبيانات من وزارة السياحة البلغارية، مما يجعل السياح الرومانيين ثاني أكبر المجموعات التي تزور بلغاريا بعد اليونان 16ر1 مليون سائح" .

وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أن رومانيا تلتها ألمانيا وتركيا وروسيا.

وأشارت الأرقام بأن إجمالي 88ر8 مليون روماني زاروا بلغاريا الجار الجنوبي لرومانيا بزيادة 6ر7 % في عام 2016 .