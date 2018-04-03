أفضل 3 جزر سياحية في الفلبين

1 جزيرة «بوراكاي»
تضم الفلبين 7107 جزر، تعكس الطبيعة المدارية، وتوفر كل جزيرة تجربة سفر مختلفة عن الأخرى، فضلاً عن شواطئها الساحرة، وقائمة من الأنشطة الترفيهية، ومغامرات الغوص:
2 جزيرة «سيبو»
تعتبر جزيرة «سيبو» مقصداً للصفاء، وبوتقة للمواقع التاريخية والحضرية، وتضم شواطئ مع مجموعة من الجزر الجميلة المحيطة بها. تأثرت «سيبو سيتي» بالثقافات الفلبينية والإسبانية والغربية التي تظهر على الأبنية المعمارية وتصاميمها، وتشمل وجهاتها التاريخية: «فورت سان بيدرو»، و«باسيليكا ديل سانتو نينو»، و«ماجلان كروس»، ومتحف «كاسا جور وردو»، و«ياب ساندييغو إنسسترال هاوس»، ومعبد «تاويست»، وكثير غيرها
5 جزيرة «بالاوان»
تتشكل جزيرة «بالاوان» من أرخبيل مكون من نحو 2000 جزيرة، وتزود زوارها بنمط سياحي فريد. وتضم جزرها الصغيرة بحيرات وكهوف إضافة إلى مواقع للغوص، وإلى الغرب منها يوجد أطول الأنهار تحت الأرض في العالم، وترفد تلك الوجهات الزوار برحلات القوارب الموجهة، ليتسنى لهم رؤية التكوينات والصخور الجيرية النادرة
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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