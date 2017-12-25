تونس تتمسك بقرار منع طيران الإمارات وتطالب أبوظبي باعتذار علني

أعلنت تونس تمسكها بقرار منع طيران الإمارات وتطالب أبوظبي باعتذار علني
GMT 21:08 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرتونس تعلن تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية
GMT 04:21 2017 السبت ,25 شباط / فبرايربلجيكا ترفع حظر السفر إلى تونس "جزئيًا"
GMT 22:36 2016 الأربعاء ,31 آب / أغسطسإقبال كبير للمسافرين على الخط البرّي الدولي بين تونس والجزائر
GMT 15:40 2016 الجمعة ,18 آذار/ مارستونس ومصر الممثلان العربيان الوحيدان في المعرض الدولي للسياحة في باريس
تقضي عارضة الأزياء بلاك شاينا، أول احتفال لعيد الميلاد مع ابنتها دريم من خطيبها السابق روب كارداشيان، نجم التليفزيون، وفي أحدث ظهور لها، لفتت النجمة الأميركية الأنظار لها بإطلالتها المثيرة أثناء خروجها للتسوق يوم السبت. وارتدت شاينا فستانًا قصيرًا ضيقًا مخططًا بألوان محايدة أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية مما جذب الأنظار إليها، ونسقته مع زوج من الأحذية فوق الركبة مطابقة، مع حزام أسود وحقيبة جلدية مطابقة. وصففت نجمة تليفزيون الواقع، شعرها الأشقر على شكل موجات لينسدل بطبيعته على كتفيها وظهرها، مع مكياج ناعم. ونشرت شاينا، الأسبوع الماضي،عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة لأطفالها " كينج كايرو" (5 أعوام)، و"دريم" (13 شهرًا) بملابس بابا نويل يوم الأربعاء الماضي، وكان كلاهما يرتديان قبعات احتفالية. واستحوذ خلاف شاينا مع خطيبها اهتمام الاعلام في الشهور الأخيرة حيث شن روب كارداشيان شقيق
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