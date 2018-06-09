سياحة المدينة المنورة تصدر خمس رخص للسياحة الزراعية

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، عبر برنامج السياحة الزراعية والريفية "ارياف" رخص تأهيل لممارسة نشاط السياحة الزراعية لعدد خمس مزارع بالمدينة المنورة.

وتهدف إلى تطوير البرامج والأنشطة السياحية في المزارع ورفع وتعزيز الجانب المعرفي لزائري المنطقة، وتنمية الحركة السياحية وتوفير موارد مالية إضافية لملاك المزارع وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني أن مشروع السياحة الزراعية "أرياف" هو إحدى مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتطوير صناعة السياحة الوطنية المرتبطة بها، حيث تسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى زيادة الرحلات السياحية للمناطق الريفية والزراعية في المملكة وما يتحقق منها من عوائد اقتصادية واجتماعية على المواطنين في تلك المناطق، وتحتضن منطقة المدينة المنورة الكثير من المزارع التي تستوجب المحافظة والاهتمام بها.

ودعا مدير سياحة المدينة المنورة ، المهتمين الراغبين في الحصول على رخصة "أرياف" بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على الشبكة العنكبوتية والتعرف أكثر على تفاصيل الرخصة والمميزات التي تُمنح لحامليها من خلال الانضمام لبرنامج السياحة الزراعية.