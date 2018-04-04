الأقصر تطفئ أنوار المعالم الأثرية والفنادق السياحية للمشاركة في ساعة الأرض

شاركت محافظة الأقصر، في فعاليات الحدث العالمي "ساعة الأرض" والتي تعتبر أكبر فعالية مناخية في العالم، حيث تم إطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية وبعض الفنادق الكبرى داخل المحافظة لمدة 60 دقيقة، ما ما بين الساعة 8:30 حتى 9:30 مساء السبت الموافق 24 من آذار/ مارس الجاري.
وأوضحت مديرة إدارة الكهرباء في محافظة الأقصر المهندسة ماري روحي، أنه تم إطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية في البرين الشرقي والغربي أبرزها معابد الكرنك والأقصر والملكة حتشبسوت وهابو والرامسيوم، إلى جانب بعض الفنادق الكبرى لمدة ساعة على غرار كافة دول العالم المشاركة في الحدث.
كما شارك فرع ثقافة الأقصر، مساء السبت، في فعاليات ساعة الأرض حيث تم إطفاء كافة الأنوار في المواقع الثقافية التابعة للفرع في مختلف مراكز ومدن وقرى محافظة الأقصر من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساءً.
ويهدف هذا الحدث إلى رفع الوعي بخطر التغير المناخي، والحث على تقليل استهلاك انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرقه من عوادم السيارات والتي هي بدورها تعتبر السبب الرئيسي في الانحباس الحراري.
يذكر أنه تم اختيار موعد هذا الحدث ليتوافق مع موعد الاعتدال الربيعي ولضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي، وكانت مدينة سيدنى الأسترالية أول المدن المنفذة لهذا الحدث.
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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