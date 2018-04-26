أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظة بلجرشي والمراكز التابعة لها. ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.