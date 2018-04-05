زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة بالفلبين

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة جزيرة مينداناو جنوب الفلبين.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب على عمق 61 كيلومترا وعلى مسافة نحو 128 كيلومترا شرقي مدينة دافاو الرئيسية بالجزيرة, مبينة أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.