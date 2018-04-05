زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة بالفلبين

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة جزيرة مينداناو جنوب الفلبين.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب على عمق 61 كيلومترا وعلى مسافة نحو 128 كيلومترا شرقي مدينة دافاو الرئيسية بالجزيرة, مبينة أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.
GMT 11:42 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسانحالة الطقس المتوقعة الخميس في السعودية
GMT 11:37 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسانأمطار على مركز بئر بن هرماس بتبوك
GMT 11:34 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسانبركان في جنوب اليابان يثور ويقذف رمادًا
GMT 11:25 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسانأمطار على منطقة تبوك
GMT 01:53 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانالدلافين تستخدم الاسفنج لحماية أنفها منذ قرون
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
أرسل تعليقك