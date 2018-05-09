الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين من طقس الخميس المقبل

وجهت هيئة الأرصاد الجوية نداء عاجل إلى كل المواطنين في مصر، بأن يوم الخميس المقبل سوف يشهد تقلبات جوية مفاجئة على مختلف أنحاء الجمهورية، فمن المتوقع ان تضرب رياح الخماسين، والتي سيكون مصدرها هو منخفض في جنوب مصر، ولذلك فإنه يجب على كل المواطنين توخي الحذر من حالة الطقس يوم الخميس المقبل.
وقالت المصادر داخل هيئة الأرصاد الجوية، بان اليوم وغدًا سوف يشهدا إعتدال حالة الجو، ولكن يوم الخميس سوف تتعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، فبحسب ما ذكره الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة، فإن من المتوقع ان تتعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية يوم الخميس المقبل، وذلك بعدما تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على جنوب البلاد وسيناء ومحافظات البحر الأحمر، وكذلك في العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت الهيئة بأن اليوم ذاته، سوف يشهد إضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط، وقد تصل إرتفاع درجات الحرارة يومها بمعدل 5-6 درجات عن المعدل الطبيعي، مشيرة إلى كون على الجميع أن يكون لديه قدر كبير من الحذر في حالة وجود أي تعامل بينه وبين حركة الملاحة في هذا اليوم بالتحديد.
وطالبت هيئة الأرصاد من المواطنين ضرورة توخي الحذر في الأيام المقبلة بسبب حالة التقلبات الجوية التي تعيشها البلاد، ضرورة أن يتم الإلتزام بتعليمات رجال المرور أثناء القيادة على الطرق الصحراوية والسريعة خاصة، ومحاولة تجنب القيادة في الاوقات التي تظهر فيها العواصف الترابية.
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جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
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