أمطار غزيرة في محافظة طرطوس تحدث فيضانات وسيول جارفة في منطقة بانياس

شهدت محافظة طرطوس الليلة الماضية وفجر اليوم أمطاراً غزيرة أدت لحدوث فيضانات وسيول جارفة أسفرت عن غمر الشوارع وقطع بعض الطرقات في منطقة بانياس وغمر مساحات واسعة من البيوت البلاستيكية وإحداث أضرار في سهول بانياس.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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