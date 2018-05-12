أمطار غزيرة في محافظة طرطوس تحدث فيضانات وسيول جارفة في منطقة بانياس

شهدت محافظة طرطوس الليلة الماضية وفجر اليوم أمطاراً غزيرة أدت لحدوث فيضانات وسيول جارفة أسفرت عن غمر الشوارع وقطع بعض الطرقات في منطقة بانياس وغمر مساحات واسعة من البيوت البلاستيكية وإحداث أضرار في سهول بانياس.