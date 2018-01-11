زلزال يضرب العاصمة العراقية بغداد دون تقارير عن خسائر
GMT 09:05 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرزلزال بقوة 4.2 يضرب كرمانشاه الايرانية وإقليم كردستان العراق
GMT 11:18 2017 الأربعاء ,22 تشرين الثاني / نوفمبرزلزال يضرب محيط خليج عدن جنوبي اليمن تحت عمق 10 كم
GMT 02:43 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبرزلزال بقوة 7,3 درجات يضرب شرق كاليدونيا الجديدة
GMT 14:17 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبرزلزال بقوة 5.7 درجة يضرب منطقة شينجيانج الصينية
GMT 00:06 2017 الخميس ,24 آب / أغسطسزلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شرق الفلبين
خطفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة، خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" بدورته الـ74 الذي أقيم مساء الثلاثاء في سيبرياني بمدينة نيويورك الأميركية. وتمكنت العديد من النجمات خطف الأنظار إلى إطلالاتهن الأنيقة والمميزة، وبعضهن اخترن الأسود أيضًا، وظهرت الممثلة الشهيرة البالغة من العمر 42 عاما مع بناتها شيلوه (11 عاما) وزهرة (13 عاما) اللاتي ظهرتا بإطلالة سوداء مميزة، لكي تتناسب مع إطلالة والدتهما على السجادة الحمراء، ومثلما فعل الجميع تضامنًا مع ضحايا التحرش الجنسي ورفضًا له، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت إلى المنتج هارفي واينستين، بالإضافة إلى ظهورها إلى جانب الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمنتجة لونغ أونغ، منتجة فيلهما الجديد First They Killed My Father . بدت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار مذهلة في فستانا أسودا من قماش الدانتيل الأنيق، وأبرز الفستان قوامها الممشوق
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