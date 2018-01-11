عاصفة شتوية تضرب مناطق عدة في اليابان

ضربت عاصفة شتوية قوية مناطق عدة في اليابان اليوم، وسط تحذيرات من ارتفاع موجات المد وتراكم الثلوج وعرقلة حركة المرور وانهيارات ثلجية.
وذكرت هيئة الأرصاد في اليابان أن العواصف الثلجية ضربت جزيرة هوكايدو شمالي البلاد وتسببت في تراكم الثلوج من شمال شرق اليابان إلى جزيرة كيوشو جنوبًا.
وعطلت العاصفة حركة المرور في هوكايدو ما تسبب في إلغاء 183 خدمة قطار وعشرات خدمات الحافلات السريعة أمس.
وتوقعت الهيئة تتساقط الثلوج بشكل إضافي ليصل سمكها إلى 70 سنتيمترا في مقاطعة نيجاتا، بينما من المرجح أن يصل سمك الثلوج المتراكمة في هوكايدو إلى 50 سنتيمترا.
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خطفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة، خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" بدورته الـ74 الذي أقيم مساء الثلاثاء في سيبرياني بمدينة نيويورك الأميركية. وتمكنت العديد من النجمات خطف الأنظار إلى إطلالاتهن الأنيقة والمميزة، وبعضهن اخترن الأسود أيضًا، وظهرت الممثلة الشهيرة البالغة من العمر 42 عاما مع بناتها شيلوه (11 عاما) وزهرة (13 عاما) اللاتي ظهرتا بإطلالة سوداء مميزة، لكي تتناسب مع إطلالة والدتهما على السجادة الحمراء، ومثلما فعل الجميع تضامنًا مع ضحايا التحرش الجنسي ورفضًا له، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت إلى المنتج هارفي واينستين، بالإضافة إلى ظهورها إلى جانب الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمنتجة لونغ أونغ، منتجة فيلهما الجديد First They Killed My Father . بدت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار مذهلة في فستانا أسودا من قماش الدانتيل الأنيق، وأبرز الفستان قوامها الممشوق
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